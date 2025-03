Metropolitanmagazine.it - Sheglam debutta negli store fisici grazie a Total Brand

Sarà, società di consulenza strategica specializzata in distribuzione e licensing nel mondo del beauty e della moda, a lanciarenel mondo del retail fisico. Ilbeauty e skincare legato a Shein, il colosso ultrafast fashion cinese, ha deciso di cominciare a distribuire nei negozianche in Italia. Questo lancio nel retail italiano avverrà con una grossa campagna pubblicitaria europee. È previsto infatti un piano di marketing omnicanale che coinvolgerà social media, influencer marketing e promozioni in-Babila Spagnolo, Direttore Commerciale Italia di, commenta la notizia. “L’ingresso in Italia rappresenta un passaggio strategico fondamentale per il: il mercato italiano è infatti considerato una priorità peralla forte cultura beauty del Paese e alla presenza di retailer specializzati capaci di valorizzare l’identità della label.