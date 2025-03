Fanpage.it - Sheena Lossetto uccisa da una volante a 14 anni, la mamma: “La polizia ci scambiò per criminali”

Ci sarebbe stato un errorre il giorno dell'incidente tra auto edellain via di Salone in cui è morta. Laha detto che i poliziotti li avrebbero "scambiati per criminali". L'auto della famigliaera identica a quella dell'inseguimento.