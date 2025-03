Notizieaudaci.it - Sharon Verzeni, Sangare ritratta la confessione: ‘Temevo di essere perseguitato dall’assassino’

L’omicidio di Terno d’Isola: ‘Il coltello lo utilizzavo per le grigliate’Un’inversione di rotta a 360 gradi. Il 31enne Moussahato laresa la scorsa estate durante il processo per l’omicidio di. Moussa: ‘Non c’è nessuna prova contro di me’Lo ha fatto al termine della seconda udienza davanti alla corte d’Assise di Bergamo, convocata per il conferimento dell’incarico per la perizia psichiatrica che dovrà stabilire la sua capacità di stare in giudizio e se fosse capace d’intendere e di volere quando, la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024, la 33ennevenne uccisa per strada a coltellate a Terno d’Isola. Dopo la nomina dei consulenti di parte,ha chiesto di poter avere la parola e in un intervento di dieci-quindici minuti si è proclamato innocente.