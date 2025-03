Liberoquotidiano.it - Sfottono Hamilton ma la verità è un'altra: cosa sta succedendo alla Ferrari, terrificante tam tam da Maranello

Il destino dei grandi che restano improvvisamente un passo indietro e conoscono la parola “sconfitta” sino a poco prima ignota regala sensazioni malinconiche. È così per Nole Djokovic, considerato dal più un campione finito. Rischia di essere così per Lewis, un mese fa glorificato come un Messia arrivato ae ora mortificante al debutto in pista con la rossa. Colpa del sette volte campione del mondo londinese? Diremmo soprattutto colpa di una SF-25 che non è andata come si sperava, di una situazione climatica che ha fatto perdere la testa a lui, a Leclerc e a tutto il box scatenando liti antipatiche. Il decimo posto finale con il qualeha chiuso a Melbourne il gran premio d'Australia dopo una resa all'ultimo giro quando si è fatto sfilare come un principiante da Piastri mai opponendo resistenza, ha stupito.