Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. L’Under 16 di Anelli sbanca Caserta . Prosegue la caccia al primo posto

- Una settimana ricca di successi per le formazioni Under biancorosse. Con i tre punti conquisti,la rincorsa dei biancorossi dial. Il Perugia Under 16 espugna il “Pinto” di2-1 ottenendo così la seconda vittoria consecutiva, la terza nella ultime cinque gare continuando la rincorsa aloccupato dalla Ternana distante un solo punto.tempo formidabile dei ragazzi diche subito passano in vantaggio al 12’ con un gran goal del solito Raffaelli. Nella ripresa lana si fa avanti ma il Perugia raddoppia grazie al subentrato Castroreale. I locali non demordono e riescono ad accorciare le distanze con il goal di testa di Vitale. Ultimi dieci minuti di azioni interessanti da entrambe le squadre ma il Perugia porta a casa il risultato.