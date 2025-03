Ilgiorno.it - Sessantasette anni di esperienza sul territorio: il ruolo strategico dell’istruzione fuori dal centro

Leggi su Ilgiorno.it

Qual è ildella “Casa della Giovane” nel quartiere di Ponte Chiasso? "Ponte Chiasso è un piccolo quartiere dove tutti gli abitanti conoscono la casa della Giovane che oltre ad essere un riferimento per le donne è anche un riferimento per gli anziani e per tutti i cittadini che chiedono il nostro aiuto; infatti, ogni martedì, organizziamo degli incontri con loro, svolgiamo attività teatrali con i bambini, pomeriggi con giochi da tavolo. Siamo qui dal 1957, anno di fondazione della prima casa “Irma Meda”, e siamo un riferimento per tutti. Qual è il rapporto tra la casa della Giovane e l’Istituto Como Nord? "L’Istituto Como Nord e la casa della Giovane potrebbero creare collaborazioni mirate a mantenere in vita questa periferia, con tante attività da svolgere con adulti e bambini, con tutte le categorie che popolano un quartiere, con tutti i servizi possibili e tutte le attività ed eventi atti a rendere le loro giornate soddisfacenti".