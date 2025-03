serie turca E?ref Rüya trama e anticipazioni

Leggi su Serietvinpillole.it

Tra i protagonisti troviamo Ça?atay Ulusoy e Demet Özdemir.Da bambino, E?ref si innamorò a distanza di una ragazza che chiamava "" e trascorse anni a cercarla, finendo per diventare una potente figura della mafia lungo il cammino. Nel frattempo, Nisan, un'idealista musicista, si ritrova in grave pericolo dopo essersi esibita a un matrimonio organizzato nell'hotel di E?ref. E?ref si innamora di Nisan, ignaro del fatto che lei sia sia laperduta che ha inseguito per anni, sia un'informatrice della polizia. Intrappolato in un vortice di amore, tradimento e lotte di potere, E?ref è costretto a fare i conti con il suo impero criminale e con i suoi stessi sentimenti.CastE?refNel cast di E?reftroviamo attori di grande talento:Ça?atay Ulusoy nel ruolo di E?ref TekDemet Özdemir nel ruolo di Nisan AkyolBü?ra Develi nel ruolo di Çi?dem SerimNecip Memili nel ruolo di Gürdal BozokTolga Tekin nel ruolo di Müslüm ÇermikAhmet R?fat ?ungar nel ruolo di Faruk SezeriMacit Koper nel ruolo di Yakup Kara?anGörkem Sevindik nel ruolo di Kadir YanikUmut Karada? nel ruolo di Serdar GünsurCeren Benderlio?lu nel ruolo di Irmak BozokEbrar Karabakan nel ruolo di Afra Akyol?ener Sava? nel ruolo di Sad?k GüleryüzA?kin ?enol nel ruolo di Cemil Hacibegovi?Ahmet Yildirim nel ruolo di Kenan Kamberepisodio 1Prossimamente