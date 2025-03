Sport.quotidiano.net - Serie A2. Cantù, momenti di gloria. Coppa Italia in bacheca

La Pallacanestrosi prende ladiA2, battendo con autorità Cividale per 74-57 nella finale di Bologna. Un trofeo che non garantisce la promozione, ma che rappresenta un passo fondamentale nel percorso della squadra di Nicola Brienza, soprattutto dopo la crisi invernale. Rimontare sei punti di distacco dalla capolista Udine in campionato è un’impresa difficile, ma la vittoria in semifinale proprio contro l’APU ha dimostrato che nulla è impossibile. Dopo un primo quarto equilibrato (15-16 per Cividale),ha cambiato marcia. Baldi Rossi e Moraschini hanno preso in mano la squadra, scavando il primo solco prima dell’intervallo (36-27). McGee, autentico MVP della serata con 27 punti, ha poi ampliato il divario, con i lombardi sempre in controllo e capaci di chiudere ogni spiraglio offensivo ai friulani.