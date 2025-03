Dailymilan.it - Serie A, ecco quanto può incassare Gerry Cardinale con il quarto posto. Le cifre

Per laA, ilpremia in modo diverso le squadra,potrebbe intascare oltre i 60milioni arrivando.Sergio Conceiçao e il Milan non mollano. Né quando vanno sotto nel risultato né adesso che vogliono provare a recuperare in classifica per entrare nelle prossime coppe europee. Soprattutto dopo i risultati di domenica dove la Lazio è uscita sconfitta nella sfida contro il Bologna e la Juventus sconfitta dalla Fiorentina, portando di fatto il distacco dala sei punti.La voglia del Milan è cambiata e lo si nota anche dalla foto scattata nel post partita della sfida di San Siro contro il Como. Non è una prassi, ma un’istantanea che viene scattata solo in caso di successi importanti. Il distacco dalrimane importante (6 punti) e il calendario non aiuta i rossoneri ma mister Sergio Conceicao ci crede.