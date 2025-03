Rompipallone.it - Serie A, arrivano le scuse all’allenatore: svelato il retroscena

Dal ritiro della nazionale polacca arriva un messaggio dirivolte ad un allenatore diA per via di un’incomprensione.NienteA in questo weekend: pausa per il campionato italiano che lascerà spazio alle sfide tra nazionali. Durante la settimana andranno in scena i quarti di finale di Nations League e molti calciatori militanti inA scenderanno in campo per rappresentare le proprie nazionali e conquistare l’accesso alla semifinale della competizione. Dal raduno della Polonia arriva una scusa ufficiale rivoltadi una big italiana: uno dei calciatori è stato prima convocato e poi rispedito a casa, creando confusione nel club italiano.Probierz (ct Polonia): “Zalewski? Non aveva senso venisse”Il ct della nazionale polacca spiega in conferenza stampa l’assenza tra i convocati di Zalewski e si scusa con Inzaghi per l’incomprensione.