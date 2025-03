Fanpage.it - Serena de Ferrari: “Lasciare Mare Fuori mi ha reso più leggera, in Belcanto fiera di aver cantato con la mia voce”

Leggi su Fanpage.it

In un'intervista a Fanpage,desi racconta tra carriera e vita privata e spiega l'emozione di diventare mamma a 26 anni. Il personaggio di Viola inl'ha portata al successo: "Le vorrò sempre bene, ma non mi manca. Senza di lei mi sento alleggerita". Inpresta il volto a Maddalena Bellerio e canta in lirica con la sua voce, ma il suo sogno non l'ha ancora realizzato.