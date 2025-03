Ilgiorno.it - Semaforo verde sulla ferrovia dopo la frana

Il versante è stato messo in sicurezza, la circolazione dei treni della Colico-Chiavenna è tornata regolare, ma è chiaro che vanno fatti al più presto dei lavori per evitare la discesa di altri massi verso il fondovalle. La tragedia è stata sfiorata, ancora una volta, ma i massi che domenica sono scesi dal versante montano, a causa di una, fermando la loro corsasottostante, nei pressi della stazione di Verceia, estrada hanno provocato paura tra i residenti. Nessuna persona è stata coinvolta, per fortuna. Ieri mattina, in tempi record eil parere del geologo, intervenuto sul posto per i rilievi del caso, i treni hanno incominciato a circolare con regolarità e la strada è stata riaperta. Ora le autorità competenti sono al lavoro per porre una soluzione e impedire in futuro che altri massi scendano a valle mettendo a rischio l’incolumità delle persone.