Sportnews.eu - Se le Ferrari deludono, Andrea Kimi Antonelli consola gli italiani: è lui il futuro della Formula 1?

Se laha deluso nel primo Gran Premiostagione, l’Italia puòrsi con, il1.Dopo le grandi aspettative delle ultime settimane, le duehanno deluso milioni di tifosi, portando a casa una gara a dir poco disastrosa. Sulla pista di Melbourne, flagellata dal temporale, Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno avuto parecchi problemi, offrendo una prestazione poco incisiva e caotica, anche per via di una strategia nei box davvero poco attenta.pilota Mercedes (Sportnews.eu)Alla fine, le Rosse sono giunte al traguardo in ottava e in decima posizione. Se il Cavallino ha deluso le aspettative, glihanno comunque avuto modo di gioire grazie alle prestazioni del debuttante, pilota diciottenne in forza alla Mercedes.