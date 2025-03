Lanazione.it - Se il gioco si fa duro, Tramoni sale in cattedra. Il diamante con la 11 che illumina i nerazzurri

Leggi su Lanazione.it

Doppia cifra e un movimento che ormai è divenuto un vero e proprio marchio di fabbrica: scatto in verticale sul centrosinistra dell’area di rigore e rasoterra mancino piazzato tra portiere e primo palo, con una precisione chirurgica. Matteosta vivendo la migliore stagione della sua carriera, nonostante quella in corso sia anche l’annata nella quale – ad esclusione ovviamente del passato campionato, perso per tre quarti a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio – ha sofferto il maggior numero di acciacchi muscolari. La doppietta messa a segno domenica pomeriggio contro il Mantova (e chissà che la parata miracolosa di Festa, sul punteggio di 3-1, non sia avvenuta quando la sfera aveva ormai già varcato del tutto la linea di porta) ha restituito al Pisa, a Inzaghi e ai suoi tifosi il leader tecnico nel momento cruciale della galoppata verso la promozione.