Ilfattoquotidiano.it - Se davvero si realizzerà, il riarmo europeo seppellirà il sogno dei padri fondatori dell’Ue

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sesi, ilildeidella Unione. Al di là delle citazioni di comodo, il “” risuonerebbe loro come un funesto ossimoro.L’Europa unita è stata fondata sull’assioma della pace. L’Europa riarmata corre invece forti pericoli di implosione che, a loro volta, potrebbero innescare guerre intra-europee high-tech. Il vortice delrichiede un continuo rinnovo degli arsenali e, se prudono le mani, qualcuno prima o poi schiaccia il grilletto.Ai bellicosi satrapi europei non farebbe male un bagno di realtà. Un recente articolo del Financial Times afferma che nessun francese, spagnolo e italiano, nda sacrificherebbe i propri figli per coronare ilcullato da Zelensky e Kallas di frantumare la grande madre Russia in staterelli docili e malleabili.