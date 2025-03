Tg24.sky.it - Scuola, Istat: aumentano gli alunni con disabilità. +75mila in 5 anni

Gliconche frequentano le scuole italiane hanno raggiunto, nell'anno scolastico 2023-2024, la cifra di 359mila pari al 4,5% del totale degli iscritti. Un aumento del 6% rispetto al precedente anno scolastico, e del 26% negli ultimi cinque(75mila in più). Oltre 15mila studenti con(cioè il 4,2% del totale) non ricevano l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione di cui avrebbero bisogno. La quota di docenti per il sostegno con una formazione specifica è cresciuta dal 63% al 73% in quattro, ma sono ancora molti gli insegnanti non specializzati (27%, nel Nord 38%). La discontinuità nella didattica è un problema: più di un alunno su due (il 57% deglicon) ha cambiato insegnante per il sostegno da un anno all’altro, l’8,4% nel corso dello stesso anno scolastico.