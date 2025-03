Anteprima24.it - Scuola FormAzione Danza di Telese Terme, incetta di premi al World Dance Festival 2025

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl lavoro chea, il sacrificio che porta risultati. Principi che hanno consentito alladi, di Luciana Cappella, titolare e insegnante diclassica, di fare il pieno di riconoscimenti ealche si è tenuto domenica 16 marzo a Galatina.Tecnica e passione, impegno e poesia, tanto sacrificio: tutti gli ingredienti messi sul palco dalle 19 allieve dellache hanno saputo impressionare una giuria altamente qualificata e composta da celebrità del mondo della: Anbeta Toromani, Marina Toderi (ballerina per Angelina Mango all’Eurovision 2024, Ballerina per “VogueParigi 2024 Parris Goebel) e Taje Dhier (insegnante e coreografo internazionale in 32 nazioni. Nel mondo dello spettacolo italiano ed estero collabora con artisti quali Elisa, Mahmood, Gaia, Angelina Mango).