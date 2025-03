Lanazione.it - Scudo verde a Firenze, il via si avvicina. Apre il portale per le deroghe, ma le polemiche non si fermano

, 18 marzo 2025 – È scattato il countdown per l’entrata dello: il 1 aprile verranno attivate le telecamere e ci sarà un rodaggio di un paio di mesi. A dare i tempi è stato l’assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Andrea Giorgio che, in Consiglio comunale, ha per l’ennesima volta rassicurato sul fatto che il divieto di circolazione “vale per quelle auto che sono già vietate da 18 anni”. Quindi niente cambia e non ci saranno sorprese sgradevoli per i cittadini: chi non poteva circolare prima, non lo potrà fare neanche adesso (come per chi ha auto a benzina Euro 0 o Euro 1 o i diesel Euro 1). E chi è in regola non ha niente da temere. “Dopo un paio di mesi di rodaggio – ha spiegato Giorgio – saranno emesse in automatico le sanzioni per questo tipo di veicoli”.