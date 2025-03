Bergamonews.it - Scudetto da -6 a 9 giornate dalla fine? È già successo: i precedenti che fanno sperare l’Atalanta

Leggi su Bergamonews.it

I gol di Carlos Augusto e Lautaro Martinez hanno lanciato l’Inter in testa e mandatoa -6vetta, smorzando inevitabilmente i sogni didi tutta la città di Bergamo. Mancano ancora 9allae non tutto si può dire perduto, ovviamente, per quanto la scalata possa essere dura da qui alla. “Noi però ci dobbiamo credere comunque, perché può succedere di tutto” ha ammesso Marten de Roon dopo il fischio finale.E sì,fa bene a crederci, perché è vero che la capolista sembra avviata verso il titolo e ha la forza per condurre un percorso netto, ma le cadute sono sempre dietro l’angolo e la Serie A recentemente ha proposto situazioni concluse con rimonte impensabili. Anche a -6 a 9. Se non pure in situazioni peggiori.da -6 a 9: quando è?Partiamo dal caso di rimonta più recente nelle ultime 9: la Juventus di Antonio Conte, stagione 2011/12.