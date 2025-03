Anteprima24.it - Scossa del 13 marzo ai Campi Flegrei, rivista la magnitudo: era 4.6

Tempo di lettura: 2 minutiL’Ingv-Osservatorio Vesuviano ha rivisto al rialzo ladi terremoto che ha colpito iall’1.25 dello scorso 13. Inizialmente classificata di4.4, è stata ricalcolata come di4.6 ed è sicuramente lapiù forte registrata in Campania almeno negli ultimi 40 anni. La modifica della misurazione è emersa dalla revisione che Ingv fa ogni settimana. Laebbe come epicentro il lungomare di via Napoli, a cavallo tra Napoli e Pozzuoli.“Il nostro laboratorio – spiega Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano Ingv – fa ogni settimana uno studio sugli eventi sismici e su quellail valore è stato modificato perché l’approfondimento ha tenuto conto delladurata, che sale quindi a 4,6 perché il terremoto è durato molto tempo”.