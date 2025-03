Velvetgossip.it - Scopri LOL 5: l’attesa serie comica debutta il 27 marzo su Prime Video

per la quinta stagione di “LOL – Chi Ride è Fuori” susta raggiungendo livelli di entusiasmo palpabili. A partire dal 272025, i fan della comicità italiana potranno assistere a un nuovo capitolo di questo amato show, che ha saputo unire risate e competizione in un format innovativo. Con dieci comici pronti a sfidarsi, la nuova edizione promette di essere ricca di sorprese e momenti indimenticabili.I comici della quinta stagioneQuest’anno, il cast di “LOL” è composto da nomi noti e amati dal pubblico. Tra i partecipanti troviamo:Geppi Cucciari – Con il suo umorismo pungente.Federico Basso – Celebre per le sue imitazioni.Marta Zoboli – Apprezzata per la sua freschezza.Raul Cremona – Un veterano della scena.Tommaso Cassissa – Con un tocco di originalità.