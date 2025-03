Ilfoglio.it - Scoprendo Tai Baribo, goleador israeliano d'America

Leggi su Ilfoglio.it

L’attaccantepiù in forma al mondo. Il re dei gol della Mls. Il nome più caldo negli States. E altri titoloni. Per Tail'ultimo mese è stato un mese esagerato. Gioca nei Philadelphia Union, ha 27 anni, è cresciuto a Eilat, sul Mar Rosso. La tripletta contro Cincinnati lo ha messo in vetrina. Neobomber non si nasce. Basta la giornata giusta per diventarlo. "Mi sento benissimo. Se segno una tripletta e la mia squadra vince: non c'è niente di meglio”. La partita successiva contro New England ha segnato ancora un gol, il sesto in tre partite. È andato in bianco solo contro Nashville, ma è sembrato un caso. Sono tre anni chevive il suon dream. Però il 2025 è partito in accelerazione con sei gol in quattro partite. Dicono che quest’anno arriverà a segnare più gol di Messi e Suarez.