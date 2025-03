Lanazione.it - Scontro frontale a Trevi, due feriti

Leggi su Lanazione.it

(Perugia), 18 marzo 2025 – Due persone sono rimate ferite nelloavvenuto a, lungo la vecchia Statale 3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I soccorritori hanno prestato immediata assistenza ai, che sono stati presi in cura dal personale del 118 e trasportati all’ospedale di Foligno per le necessarie cure mediche. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per accertare le dinamiche dell’incidente.