Scontro con i tifosi del Monza in un’area di servizio | 22 Daspo ai tifosi della Spal

FIRENZE – Emessi 22nei confronti di 22ferraresi, 12 dei quali con durata tra i 2 e i 4 anni e i restanti tra i 5 e i 10 anni con la prescrizione dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia nel corso delle manifestazioni sportive.Lo ha deciso il Questore di Firenze, Fausto Lamparelli dopo gli scontri del 21 gennaio quando, prima di Empoli-e Perugia-in programma rispettivamente al Castellani di Empoli al Curi di Perugia, le tifoserie ultras disi sono trovate simultaneamente in sosta nell’area diBisenzio Ovest situata nel comune di Sesto Fiorentino.Dopo qualche provocazione verbale, tra le due fazioni è scoppiata una violenta rissa durata diversi minuti ed articolata in diversi momenti di. In particolare, le due opposte frange, dopo le iniziali provocazioni verbali ed il lancio reciproco di alcune bottiglie e lattine di birra, sono venute in contatto.