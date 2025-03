Ilfattoquotidiano.it - Scontro Bolloli-Gratteri: “Senza separazione carriere siamo come la Turchia e la Bulgaria”. “L’Europa non chiede quello che dice lei”. Su La7

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

incandescente a Otto e mezzo (La7) tra la giornalista di Libero, Brunella, e il procuratore capo di Napoli, Nicola, sulladellee sulla riforma Nordio. Secondo, leseparate serve a “mettere l’Italia sullo stesso piano di altri paesi europei”. “Nella situazione attuale – afferma la firma di Libero –ladelleun po’ladi Erdogan e la, paesi da non prendere proprio a modello. E poi c’è un aspetto che viene molto spesso tralasciato, cioè l’ingiusta detenzione. Ogni anno lo Stato spende circa 27 milioni di euro, forse anche 30, di risarcienti per ingiusta detenzione”.“Cosa c’entra questo ragionamento con ladelle?”, insorge.“La riforma della Giustizia comprende anche questo – risponde– e cioè il fatto che i pm e i giudici che sbagliano non pagano mai, a differenza delle altre categorie”.