Scontri tra Siria e Libano un Medio Oriente in bilico

La frontiera montuosa traè, in queste ore, teatro di uno scontro violento tra le forze armate libanesi e quellene, composte da miliziani di Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) e dalle varie fazioni islamiste che, a inizio dicembre, hanno posto fine al potere del presidente Bashar al-Assad a Damasco. Ieri, il presidente libanese Joseph Aoun ha ordinato di rispondere ai colpi di artiglieria provenienti dal latono. «Quanto accade alle frontiere orientali e nord-orientali non può durare, noi non lo tolleriamo», ha dichiarato Aoun, che, pure dopo la caduta di Assad, ha cercato di avviare relazioni stabili e amichevoli con i nuovi padroni di Damasco. Ieri ha incaricato il ministro degli Esteri, Joe Rajji, di incontrare urgentemente il suo collegano al termine dei lavori della Conferenza internazionale di Bruxelles sulla