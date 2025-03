Metropolitanmagazine.it - Sconfort Zone di Maccio Capatonda è una presa di coscienza serissima

Immaginate tutti i personaggi creati da. Tutte le figure iconiche, i trailer, le gag comiche che hanno resoquello che conosciamo oggi. Bene, ora prendetele e lanciatele nel cestino, proprio come fa Marcello. Perché, la nuova serie diin arrivo su Prime Video, è scritta da Marcello Macchia per Marcello e non per. Anzi, è il modo che Marcello ha per venire alla ribalta, per finalmente liberarsi da quello spettro diche incombe su di lui. Perchéè un prodotto lontanissimo da ciò che ci saremmo aspettati dal comico Abruzzese. È la rivalsa di Marcello, ladidi sé stesso come artista a tutto tondo e la volontà di prestarsi al pubblico per la persona che c’è dietro al personaggio. Ed è anche il modo, sempre per Marcello, di combattere contro l’apatia e un blocco dello scrittore in funzione meta-seriale.