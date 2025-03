Dayitalianews.com - Scomparso dalla struttura che lo ospitava. Sono ore di angoscia per la sorte del 16enne Michael Farg. Ricerche in tutto il Lazio

Il ragazzo si è allontanato il 13 marzoche losenza fare ritornoLein corso per ritrovare, un ragazzo di 16 annida Roma lo scorso 13 marzo 2025. Secondo le informazioni diffuse dall’associazione Penelope, il giovane si è allontanato a piediche loe da quel momento non si hanno più sue notizie.Caratteristiche e descrizione al momento della scomparsaè di origine egiziana e non parla italiano, ma solo arabo. Al momento della scomparsa, indossava una tuta nera, una maglietta nera e un paio di scarpe nere con suola bianca. Ha una corporatura esile, è alto circa 1,60 metri e pesa 50 kg. Ha capelli castano scuro e occhi marroni.Appello per informazioni e avvistamentiChiunque avesse informazioni utili o lo avesse avvistato è pregato di contattare immediatamente:Pronto Penelope al 339.