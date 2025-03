Quotidiano.net - Sciopero nazionale del trasporto pubblico: venerdì nero il 21 marzo

Leggi su Quotidiano.net

Il 21sarà l'ennesimoper ilitaliano, con unodi 24 ore del tpl annunciato negli scorsi giorni da Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro privato e Adl Cobas. In ogni città gli autisti incroceranno le braccia nel rispetto di diverse fasce di garanzia. La mobilitazione è stata indetta per chiedere: un aumento salariale di 300 euro; la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l'adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di Tpl; il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il Tpl. Nella stessa giornata sono previsti altri scioperi a livello territoriale.