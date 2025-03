Oasport.it - Sci di fondo, torna la sprint salotto di Tallinn. Jonna Sundling è “la padrona di casa”

Scalo infrasettimanale per il massimo circuito dello sci di. Nel weekend si vivrà l’epilogo stagionale, ma prima di esso, la Coppa del Mondo manderà in scena unacittadina. Il viaggio tra la Norvegia e la Finlandia è intramezzato da uno scalo in Estonia, dove mercoledì 19 marzo si terrà una gara veloce a skating.Il palcoscenico dell’evento sarà, dove le atlete si sono già cimentate nel 2023. Due anni orsono, la mattatrice del settore femminile fu la norvegese Kristine Stavås Skistad, che primeggiò davanti alla svedesee alla svizzera Nadine Fähndrich.Va sottolineata la risolutezza dell’Estonia nell’investire con forza nell’organizzazione di appuntamenti legati alle discipline nordiche. Lo sci diha fatto lungamente tappa a Otepää, tuttavia la stazione sciistica posta nel meridione del Paese veniva spesso disertata dalle atlete di punta (anche a causa di collocazioni in calendario infelici).