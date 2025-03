Oasport.it - Sci di fondo, Klæbo è il “sindaco” della sprint cittadina di Tallinn

Appuntamento infrasettimanale per la Coppa del Mondo di sci di. Prima di affrontare il proprio epilogo, il massimo circuito si cimenta in una. Il trasferimento tra la Norvegia e la Finlandia è difatti intervallato da uno scalo in Estonia, poiché mercoledì 19 marzo si disputerà una prova veloce a skating in quel di.Non è la prima volta che la capitale estone è palcoscenico di una competizione di siffatta forgia. Era già capitato nel 2023, quando in campo maschile si impose il norvegese Johannes Høsflotdavanti al francese Lucas Chanavat e all’altro norvegese Even Northug. Delusione per Federico Pellegrino, caduto in semifinale.Va rimarcata la volontà dell’Estonia di investire pesantemente nell’organizzazione di eventi legati agli sport invernali. Un tempo lo sci difaceva costantemente tappa a Otepää, ma il comprensorio situato nel sud-est del Paese veniva sovente snobbato dagli atleti di grido (anche a causa di collocazioni in calendario infelici).