Sci alpino trent’anni dall’impresa di Alberto Tomba | trionfa in gigante a Bormio e suggella la vittoria della Coppa del Mondo

Oggi celebriamo l’impresa di, chefa coronò alla sua maniera una stagione da sogno. Ricorre quest’anno infatti il trentennale dell’ultimaitaliana al maschiledelgenerale di sci, impresa portata a termine dane, che proprio il 18 marzo difa vinceva alle finali dila sua ultima gara di una stagione strabiliante. Tre giorni prima aveva ottenuto la matematicaSfera di Cristallo generale senza scendere in pista, ma in quel 18 marzo 1995suggellò il suo annus mirabilis da 11 successi totali con unain slalom, davanti al pubblico in visibilio e assiepato lungo tutta la pista Stelvio.e l’agognatadelFacciamo un passo indietro di tre mesi. All’alba del 1995ha da poco compiuto 28 anni ed è già uno dei migliori sciatoristoria.