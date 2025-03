Dayitalianews.com - Schianto mortale sulla Monselice Mare: un ferito grave ed un decesso

Viabilità in tilt: un pomeriggio drammatico tra Candiana e CorrezzolaUn pomeriggio critico per la circolazione, nel tratto compreso tra i comuni di Candiana e Correzzola, dove si sono verificati due gravi incidenti.Il primo sinistro è avvenuto a Candiana, dove gli agenti della Polizia Stradale di Piove di Sacco sono intervenuti per soccorrere unin condizioni critiche. L’uomo è stato intubato sul posto e successivamente trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Padova.Pochi minuti dopo, un secondo incidente ha scosso la zona di Villa del Bosco, a Correzzola, sempre lungo la. Qui, il bilancio è ancora più drammatico: una persona ha perso la vita, mentre un’altra, in condizioni gravissime, è stata trasferita all’ospedale di Padova.