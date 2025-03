Scherma nel weekend il Grand Prix di fioretto a Lima | 24 gli azzurri in gara

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per il via aldi, nuovo appuntamento prestigioso diin scena tra venerdì 21 e domenica 23 marzo. Una trasferta in Perù che vedrà una nutrita partecipazione da parte dell’Italia, visto che sono 24 gliin, equamente divisi tra squadra femminile e squadra maschile. Per quanto riguarda la prima, a guidare il gruppo sono Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi ed Elena Tangherlini, ammesse direttamente al tabellone principale che inizierà domenica alle 15 ora italiana. Alle 15 di venerdì, invece, si terranno le qualificazioni che vedranno in pedana Giulia Amore, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Aurorais, Francesca Palumbo e Martina Sinigalia.Allo stesso modo, al maschile Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi entreranno indirettamente domenica, con il tabellone principale al via alle 16:30.