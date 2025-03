Oasport.it - Scherma: i convocati dell’Italia per il Grand Prix di fioretto a Lima. Ci sono Errigo e Macchi

Leggi su Oasport.it

In vista deldiche si terrà nel prossimo fine settimana a, in Perù, il CT Simone Vanni ha reso note le convocazioni femminili e maschili per l’evento sudamericano.ben 24 i selezionati: 12 donne e 12 uomini. Fra loro spiccano i nomi di: Martina Favaretto, Arianna, Martina Batini, Alice Volpi, oltre a Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippoe Alessio Foconi.“La recente tappa di Coppa del Mondo al Cairo – ha affermato Simone Vanni al sito della Federschierma – ci ha regalato eccellenti risultati e anche ottime indicazioni rispetto al lavoro che abbiamo intrapreso. Mi aspetto conferme e nuove risposte in questoche sarà appuntamento molto importante in vista degli eventi clou della stagione”. Di seguito l’elenco completo deie dello staff tecnico e sanitario al seguito degli azzurri.