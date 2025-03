Lanazione.it - Scatta la diffida per il documentario: "Mai interpellati dalla produzione. Uso improprio delle immagini"

"Il Comune di Siena e il Consorzio per la Tutela del Palio di Siena prendono decisamente e convincentemente le distanze dalleapparse nel filmato ’Siena e il senso della vita’, prodottoRai e anda a in onda domenica 16 marzo su Rai 5", l’incipit della nota di Comune e Consorzio che pubblichiamo integralmente. "Sia amministrazione comunale che Consorzio non sono mai stati, che ha utilizzato senza la necessaria e dovuta autorizzazionerelative alle Contrade e al Palio. Si è dunque completamente ignorata l’interlocuzione con l’istituzione che rappresenta l’intera comunità senese, nonché organizzatrice del Palio, ovvero il Comune di Siena; si è completamente omesso di interpellare l’ente preposto alla tuteladel Palio, ovvero il Consorzio.