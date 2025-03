Ilfattoquotidiano.it - Scandalo dei referti istologici a Trapani, il dg dell’Asp aveva parlato di 244 casi in sospeso. Ma erano 3.300: pressing per le dimissioni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 4 marzo scorso Renato Schifani convoca i vertici dell’ospedale di, tra cui, il direttore generale, Ferdinando Croce. Il governatore voleva capire cosa fosse successo all’Asp di, travolta dallodeielaborati con ritardi anche di 8 mesi. In quell’ocone Croce parla di 244ancora in, numero che riporta anche in una nota pubblicata sul sitolo scorso 26 febbraio.Ma i tumori sospetti da refertare, come verrà accertato successivamente, sono addirittura 3300. È quanto riportato nella relazione ispettiva dell’assessorato regionale alla Salute. Ed è adesso uno degli argomenti che più pesano sul destino di Croce. Per il dg si ipotizza la sospensione, mentre da più parti si invocano le, dopo loche ha travolto l’Asp dicolpevole di gravissimi ritardi negli esami su sospetti tumori: al termine della ricognizione di tutti isono stati scovati 160di cancro conclamato.