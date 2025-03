Oasport.it - Scacchi: Sonis raggiunge Lodici nel gruppo dei secondi agli Europei

Leggi su Oasport.it

Quarto turno in archivioindividuali diin corso di svolgimento a Eforie, in Romania. Italiani ancora protagonisti, anche se per adesso sono tutti alle spalle dello spagnolo Daniil Yuffa (russo di nascita, ha cambiato nazionalità sportiva ben prima della guerra). Si tratta dell’unico giocatore a quota 4/4, il che lo mette in situazione favorevole da undicesimo più quotato per ELO alla vigilia.Dicevamo degli italiani: del sestetto di testa a inizio partita faceva parte Lorenzo, che nella partita con il forte ceco David Navara non rischia, ricambiato, e così arriva la patta in 24 mosse (per la cronaca, finisce in parità, ma arrivando al finale, la van Foreest-Jobava). Gli azzurri a quota 3,5/4, però, come si diceva sono due, perché arriva di gran carriera anche Francescocon una pirotecnica vittoria sul greco Georgios Mitsis.