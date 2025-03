Nerdpool.it - Saw XI sarebbe stato scartato (ma il franchise continuerà?)

Ildi Saw è uno deihorror più popolari e più longevi in circolazione, eguagliando il tipo di longevità di cui spesso godevano gli slasher degli anni Ottanta. Dopo il successo di Saw X nel 2023, la serie di Jigsaw è andata avanti a pieno ritmo. Tuttavia, sembra che ilsia caduto in una delle sue stesse trappole e potrebbe non esserci una via d’uscita.Secondo un nuovo rapporto di Bloody Disgusting, ildi Saw come lo conosciamo è morto. Saw XI èin lavorazione per un po’ di tempo e doveva arrivare nelle sale in autunno (dopo che un ritardo lo aveva spodalla programmazione del 2024). Ora non è più così. Una fonte vicina alla produzione ha dichiarato a Bloody Disgusting che il progetto è “completamente morto”. Ha aggiunto che la situazione è “finita al 100%” da “quasi un anno”.