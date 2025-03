Comingsoon.it - Saw XI cancellato? La saga sarebbe arrivata a un punto morto: cosa sta succedendo?

Leggi su Comingsoon.it

Saw XI sidovuto vedere nell'autunno del 2024, ma dopo un rinvio è sparito dai radar senza riprese. Bloody Disgusting ha indagato presso le sue fonti. e sì, il marchio è in una fase di stallo. Facile prevedere che prima o poi si sbloccherà, ma in quale modo?