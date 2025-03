Movieplayer.it - Saw 11 cancellato, il franchise horror è morto?

Leggi su Movieplayer.it

Dopo dieci capitoli, quello che era undi enorme successo sembra essersi arenato e la produzione pare non riprenderà Saw XI sarebbe stato: la produzione del sequelè stata interrotta più di un anno fa, secondo un nuovo aggiornamento sul film. Il nuovo capitolo delera stato confermato non molto tempo dopo l'uscita di Saw X, l'ultimo film che aveva ottenuto un successo di critica e commerciale. L'uscita del sequel era inizialmente prevista per il 27 settembre 2024, prima di essere posticipata di un intero anno al 26 settembre 2025. Da allora, non ci sono più stati aggiornamenti sullo stato della produzione dell'undicesimo capitolo del. L'era dell'Enigmista è finita davvero? Secondo Bloody Disgusting, Saw .