Satta-Beretta | una favola già finita?

Dai post di coppia alla distanza digitale. Gli indizi non mancano e intanto si parla di crisi tra la showgirl e l’erede della dinastiaUn amore nato sotto i riflettori e ora avvolto dai dubbi. Melissae Carlosarebbero in crisi, almeno stando all’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano. Un colpo di scena che nessuno si aspettava, visto che fino a poco tempo fa la coppia sembrava affiatatissima. Eppure, qualcosa non torna.Gli indizi social: sparite le foto insiemeMelissa, da sempre attivissima sui social, ha smesso improvvisamente di pubblicare immagini con il fidanzato. Un comportamento insolito, considerando che solo qualche settimana fa condivideva con entusiasmo la loro vacanza a Dubai. Ora, il silenzio digitale ha acceso i sospetti: crisi passeggera o addio definitivo?L’approvazione della suocera non è bastata?La storia con Carlo sembrava finalmente quella giusta, tanto che persino Umberta Gnutti, madre del rampollo bresciano, aveva dato la sua benedizione alla coppia.