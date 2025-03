Quotidiano.net - Satispay punta su innovazione e welfare: 400 nuove assunzioni nel 2025

, la super app italiana di mobile payment, continua a distinguersi non solo per l’tecnologica nel settore dei pagamenti digitali, ma anche per il suo approccio pionieristico alaziendale. Con un team in espansione e un programma di benefit all’avanguardia, l’azienda si posiziona come modello di riferimento per le imprese cheno a coniugare crescita economica e benessere dei dipendenti. Espansione del team eNelha annunciato un piano ambizioso di 400, che porteranno il team a superare le 1.000 persone. Questo incremento è parte di una strategia più ampia per sostenere la crescita dell’azienda, che oggi conta oltre 5,3 milioni di utenti e una rete di circa 400.000 esercizi commerciali convenzionati. Le posizioni aperte spaziano in diversi ambiti, dal tech al marketing, confermando l’impegno dell’azienda nel costruire un team multidisciplinare e altamente qualificato.