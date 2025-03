Quifinanza.it - Satispay, 400 nuove assunzioni: contratto indeterminato e pacchetto welfare

, attiva nei pagamenti digitali, prevede di ampliare il proprio organico nel 2025 con 400. Attualmente conta oltre 700 dipendenti e una rete in espansione, con più di 5,3 milioni di utenti e 400mila esercizi convenzionati.L’ampliamento dei servizi offerti ha incluso strumenti per la gestione di buoni pasto, ricariche telefoniche, pagamenti di tributi e altre operazioni digitali. Questa crescita comporta un incremento delle opportunità lavorative, con particolare attenzione ai ruoli legati alla tecnologia e alla gestione strategica.Opportunità lavorative e talenti ricercatiLe, così come riportato dal Sole24Ore, saranno distribuite tra Milano e Napoli, dove la società ha recentemente inaugurato una sede con 80 dipendenti. Una parte minore delle risorse sarà impiegata in Lussemburgo.