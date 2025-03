Iodonna.it - Sarà che ora è la nuova regina dello spionaggio grazie a Black Bag, ma lo stile per lei non ha più segreti...

Leggi su Iodonna.it

Una star capace di preannunciare, da sempre, le tendenze. Cate Blanchett non ha bisogno di presentazioni: la diva del cinema fa ancora scuola, soprattutto con i suoi outfit. Proprio ieri sera è approdato su Sky Borderlands, il suo film fantascientifico ispirato all’omonimo videogioco e ambientato su Pandora. E i look che l’attrice australiana sta sfoderando in questi giorni sui red carpet per la promozione del prossimo film,Bag – Doppio Gioco sono decisamente di un altro pianeta. Cate Blanchett: ladel riciclo d’autore sui red carpet X Leggi anche › Un toccasana per l’outfit.