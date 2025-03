Formiche.net - Santa Sede, Roma e Ravenna. Le tappe della visita di Carlo e Camilla

ReIII del Regno Unito, assieme alla regina, sarà inin Italia, a, e presso ladal 7 al 10 aprile. Si trattasua primada sovrano, dopo diciassette anni ufficiali da principe, in Italia, un Paese che ama e con cui i legami sono molto forti. Lo ha dimostrato anche lo scorso 7 febbraio con le parole pronunciate all’evento “Slow Food and Slow Fashion”, organizzato ai Giardini di Highgrove all’ambasciata italiana a Londra: “Le nostre due nazioni condividono così tanti legami: tra i nostri popoli, tra le nostre culture, una profonda amicizia radicata in valori condivisi, affetto e rispetto reciproci”.Difesa e sicurezza ma anche sostenibilità e legami culturali sono i temi al centro. I sovrani arriveranno in Italia lunedì 7 aprile.