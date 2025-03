Lanazione.it - Sansepolcro, procedono gli interventi di asfaltatura del centro

Arezzo, 18 marzo 2025 –glididel“Stiamo procedendo con i lavori, in linea con il cronoprogramma approntato deglidiche interessano diverse arterie delurbano. E che prossimamente toccheranno altre strade”. Così Riccardo Marzi, assessore ai lavori pubblici. Dopo aver completato l’opera in viale Pacinottti, stamattina il rinnovo degli asfalti ha riguardato via Bartolomeo della Gatta, una delle direttrici più frequentate dal transito veicolare che sorge nel popoloso quartiere Le Forche. In contemporanea a questo intervento cui si riferiscono le immagini, altri sono in corso in alcuni tratti della Tiberina Sud, sulla Senese Aretina più prossima alla città e in via Giorgio La Pira. Successivamente un ulteriore step che interesserà la strada di collegamento col secondo ponte sul Tevere e la parte alta di via Senese Aretina.