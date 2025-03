Gamberorosso.it - Sancho apre una nuova pizzeria al taglio: ecco dove e come sarà la seconda sede di Roma

Poco meno di un anno fa annunciavamo l’imminente apertura della primaaldi. Era quella del quartiere Prati ma oggi, undici mesi dopo, è già tempo di un’altra novità. Quella in zona Piazza Bologna che aprirà i battenti a metà aprile.Lainsegnana a Piazza BolognaÈ quasi tutto pronto a Piazza Bologna, mancano le ultime cose «ci sono ancora gli operai, ma contiamo di aprire entro la metà di aprile. Ci piacerebbe il 10, che è il compleanno di nonno. Del resto senza di lui che ha aperto lanel 1969, tutto questo oggi non ci sarebbe». A parlare è Emiliano Di Lelio, terza generazione dei– celebredi Fiumicino tre rotelle della nostra guida Pizzerie d'Italia, da anni meta di pellegrinaggio per gli amanti della pizza al– che insieme al fratello Andrea ed alla collaborazione del cugino Stefano, ha aperto a maggio 2024 il primo punto vendita anel quartiere Prati.