Internews24.com - San Siro Inter, altro passo in avanti: approvata la delibera con le linee guida per il nuovo stadio

Leggi su Internews24.com

di RedazioneSan, il Comune di Milano prosegue con l’iter per la realizzazione deldei due club milanesi: i dettagliSecondo quanto riportato da Calcio e Finanza, continua il processo per la costruzione delpere Milan. La giunta del Comune di Milano ha approvato unacon le indicazioni necessarie per avanzare nelle operazioni. Palazzo Marino avviserà la pubblica amministrazione per un periodo di almeno 30 giorni, comunicando la ricezione della proposta e invitando eventuali manifestazioni diesse riguardanti l’area e lo, comprese opzioni alternative a quelle presentate sia dal club rossonero che dal club nerazzurro. San, il Comune di Milano approva leper proseguire con l’iter per ilhttps://t.