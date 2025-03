Ilgiorno.it - San Rocco al Porto, arriva il punto prelievi: stop alle trasferte a Codogno o Piacenza

Sanal(Lodi), 18 marzo 2025 - Ildel Comune di Sanalpresto sarà realtà. “Avevamo pensato di riaprirlo quando ha chiuso il centro diagnostico all’interno del centro commerciale Belpò - ricorda Matteo Delfini, sindaco del paese -la buona notizia è che, entro fine settimana, l’ Ats Agenzia di tutela della salute ci manderà tutto, per sapere quando riusciremo a farlo entrare in funzione”. Il primo cittadino quindi osserva: "Siamo in ritardo rispetto a quando ci aspettavamo di partire. Ma questo è dovuto al fatto che il Comune organizza il prelievo, dispone del posto per eseguirlo e della professionalità di una infermiera, ma le analisi le fanno nel laboratorio dell’ospedale die di conseguenza, si prevede un iter organizzativo a volte lungo, come spesso capita in Italia.